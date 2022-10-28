أردوغان يعلن رؤية حزبه وخطته للسنوات الـ100 القادمة

يعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن وثيقة لحزبه "العدالة والتنمية" بعنوان "قرن تركيا" التي تتضمن رؤية الحزب وخططه للسنوات الـ100 القادمة.

وتعتبر "وثيقة الرؤية" هذه، والتي أعدها فريق برئاسة كبير مستشاري الرئيس التركي، بمثابة الخطوة الأولى على طريق إعلان البيان الانتخابي للحزب، الذي سيعلن بعدها بفترة وجيزة

وفي هذا الاجتماع الذي سيحضره عدد كبير من المشاركين والمدعوين، في قاعة رياضية كبيرة بالعاصمة التركية أنقرة، سيشرح أردوغان المشاريع التي يعتزمون تنفيذها في السنوات القادمة، على مراحل مختلفة، وهذا يشمل رؤىً داخلية وأخرى خارجية (أي موقع تركيا عالميا وعلاقاتها الخارجية).

ومن المنتظر أن تتوزع محاور الرؤية الشاملة، على مشاريع اقتصادية، وخطط تنموية، وما يتعلق بالجوانب العسكرية والأمنية وطموحاتهم بالصناعات الدفاعية، إضافة لما يطمحون إليه في السياسة الخارجية والعلاقات مع مختلف الأطراف حول العالم.

ويأتي إعلان الخطة، بعد نحو 20 عاما من حكم الحزب للبلاد، وقبل أشهر قليلة من الانتخابات العامة في تركيا، والتي سيتم فيها انتخاب رئيس البلاد وأعضاء البرلمان الذين يبلغ عددهم 500 عضو.

وتصف كل الأطراف في تركيا، هذه الانتخابات، بأنها تاريخية، نظرا لأنها تتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة في العام 1923، على يد مصطفى كمال أتاتورك، على أنقاض الدولة العثمانية.

المصدر: RT