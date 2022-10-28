واشنطن تأمر دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة أبوجا

أمرت الولايات المتحدة الخميس دبلوماسييها غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة العاصمة النيجيرية أبوجا بسبب "تصاعد خطر الهجمات الإرهابية" حسب بيان وزارة الخارجية.

وكانت واشنطن سمحت الثلاثاء لدبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة المدينة إذا رغبوا بذلك. وفي الآونة الأخيرة أوصت سفارات غربية عدة رعاياها بالحد من تحركاتهم في البلاد.

ويشعر سكان أبوجا والمناطق المحيطة، بمن فيهم الدبلوماسيون الغربيون، بقلق متزايد إزاء انعدام الأمن بعد عملية هروب جماعية في يوليو من سجن كوجي بضواحي العاصمة.

وقد فر ما يزيد على 400 معتقل بينهم عشرات ممن يشتبه في أنهم جهاديون، وأعلنت الشرطة والجيش تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة ومحيطها لكن أبوجا محاطة بمناطق جبلية وغابية يصعب تأمينها.

وأكدت السلطات النيجيرية "اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة" على أثر تحذيرات غربية عدة.

المصدر: أ ف ب