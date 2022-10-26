اعتقال طيار أمريكي في أستراليا بتهمة "تدريب الطيارين الصينيين"

أفادت شبكة ABC باعتقال طيار حربي أمريكي سابق "عمل مدربا للطيران في الصين"، بناء على طلب من الدبلوماسيين الأمريكيين في أستراليا.

وقالت الشبكة أن الشرطة الأسترالية اعتقلت المواطن الأمريكي السابق دانييل إدموند دوغان، 54 عاما، الأسبوع الماضي في 21 أكتوبر، في بلدة أورانج، نيو ساوث ويلز، حيث مثل أمام المحكمة لتسليمه لاحقا إلى الولايات المتحدة.

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ويأتي الاعتقال بعد تحذير بريطانيا بأن عشرات الطيارين العسكريين السابقين يعملون في الصين وعليهم التوقف عن ذلك أو يواجهون الاعتقال بموجب قوانين جديدة.

ومن جانبها، فتحت أستراليا تحقيقا في محاولة لمعرفة ما إذا كان طياريها العسكريين السابقين يعملون لصالح الصين.

عمل دوغان في الصين في مدينة تشينغداو من 2017 إلى 2020 كمدير عام لشركة استشارات.

وبعد إلقاء القبض على الطيار السابق، يجب على الولايات المتحدة، التقدم بطلب إلى أستراليا لتسليم مواطنها السابق خلال 60 يوما، حتى لو كان قد أصبح مواطنا أستراليا.

المصدر: نوفوستي