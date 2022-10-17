الولايات المتحدة تحظر على الصين استخدام الرقائق الأمريكية

ذكرت صحيفة "إندبندنت" أن صناعة الرقائق الدقيقة في الصين غدت مشلولة، بعد استقالة العديد من المديرين التنفيذيين والمهندسين الأمريكيين العاملين في الصين.

وجاء ذلك بعد القيود الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الصين.

ووفقا للخبراء فإن صناعة جميع الأجهزة الإلكترونية الحديثة عالية التقنية، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ستتباطأ في المستقبل أو تتوقف تماما في الصين.

وبحسب أمر رئاسي أمريكي صدر يوم الجمعة الماضي، فقد فرضت الولايات المتحدة ضوابط جديدة على الصادرات في الصين، إذ يحظر على الشركات الآن إمداد الصين بشرائح حوسبة متقدمة ومعدات لإنتاجها ومنتجات أخرى، ما لم تحصل على ترخيص خاص.

المصدر: "إندبندنت"