الإعلام الإسرائيلي: وزير الخارجية الإماراتي يعرب عن قلقه لنتنياهو

أفاد موقع "والا" بأن وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، أعرب عن قلقة أمام زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من تولي عناصر من اليمين المتطرف مناصب حكومية بحكومة يشكلها.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على مضمون الاجتماع الذي حصل في سبتمبر الماضي للموقع إن الوزير الإماراتي أعرب عن مخاوفه العميقة من سياسيين ذوي مواقف وتصريحات يمينية متطرفة من الممكن أن يكونوا أعضاء في حكومته في حال فاز بالانتخابات ونجح بتشكيل حكومة.

وأشار مسؤول مطلع على التفاصيل بأن أقوال بن زايد يمكن أن تكون رسالة حول تأثير حكومة بمشاركة اليمين المتطرف على العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات.

وأوضح أحد المصادر أن وزير الخارجية الإماراتي كان يقصد على ما يبدو بتصريحاته النائب ايتمار بن غفير، كاشفا أن نتنياهو أصغى الى كلام بن زايد لكنه لم يرد عليه.

وقال مسؤول إماراتي لموقع "والا" إنه لا ينوي التطرق الى ما قبل في مباحثات سياسية مغلقة، مشددا على أن دولة الإمارات تحترم العملية السياسية الداخلية في إسرائيل ولا تتدخل بالسياسة الداخلية.

وأضاف: "العلاقة بين الإمارات وإسرائيل طويلة الأمد واستراتيجية. ونحن نريد علاقة جيدة مع كل الشعب الاسرائيلي".

المصدر: i24news