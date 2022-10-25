نتنياهو يرد على تحذيرات أمريكية: "لن أرضخ"

رد زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على تحذيرات كبار المسؤولين الأمريكيين من إمكانية تعيين عضو الكنيست​ اليميني إيتامار بن غفير وزيرا في الحكومة المقبلة، قائلا: "لن أرضخ".

وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة "كول براما" الحريدية قال نتنياهو: "نحن ديمقراطية وسنقرر من سيكون في الحكومة القادمة. أعرف كيف أصر على رأيي ولدي القدرة لئلا أحني رأسي وأقول لا عند الضرورة".

وعن التحذير الصادر عن السناتور الديمقراطي روبرت مينينديز لنتنياهو بأنه إذا ضم بن غفير في حكومة مقبلة، فسيكون لذلك عواقب سلبية على العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، رد نتنياهو كاشفا إنه قال لمينديز: "هل تتحدث معي عن شخص (بن غفير) يؤمن بدولة إسرائيل ويدعم جنود الجيش الإسرائيلي؟ لم أسمع كلمة واحدة عن ذهاب غانتس ولابيد مع منصور عباس والإخوان المسلمين، الذين لا يعترفون بدولة إسرائيل كدولة يهودية ويتوجّهون لعزاء قتلة اليهود".

وخلال المقابلة، سئل نتنياهو عن إمكانية التفاوض على صفقة إدعاء في القضايا المعلقة ضده، حتى لو عاد لشغل منصب رئيس الوزراء فأجاب بالرفض، مضيفا: "هذا هراء. على العكس من ذلك، ماذا أريد؟ أن تنهار المحاكمة بكل التفاصيل الوقحة التي خيطت ضدي، فلتبث على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون، وليرى جميع مواطني إسرائيل كيف ينهار كل شيء ويتكشف".

المصدر: i24news