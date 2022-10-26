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بالفيديو.. ناشطو المناخ يرشقون صالات عرض سيارات فاخرة في لندن بطلاء برتقالي

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بالفيديو.. ناشطو المناخ يرشقون صالات عرض سيارات فاخرة في لندن بطلاء برتقالي
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قام ناشطو المناخ من مجموعة "Just Stop Oil" برش طلاء برتقالي على واجهات عرض السيارات الفاخرة في لندن ومن بينها Bugatti و Ferrari.

وقام الناشطون بفعل مماثل في صالة عرض بنتلي في مايفير. ووعد نشطاء المناخ بالاحتجاج كل يوم هذا الشهر في دعوة لإنهاء تراخيص النفط والغاز الجديدة.

ونشرت Just Stop Oil مقطع فيديو لنشطاء يرشون الطلاء البرتقالي على صالات عرض السيارات الفاخرة في العاصمة صباح اليوم الأربعاء.

وألقى النشطاء كلمة خارج صالات العرض بعد أن انتهوا من رش الطلاء عليها، وسألوا: "في أي عالم من المقبول شراء وبيع السيارات الفاخرة في الوقت الذي لا يستطيع فيه الناس حتى تناول الطعام أو تدفئة منازلهم وعندما يعاني الناس في جميع أنحاء العالم ويموتون بسبب الآثار المدمرة لأزمة المناخ".

المصدر: RT

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