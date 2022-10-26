بالفيديو.. ناشطو المناخ يرشقون صالات عرض سيارات فاخرة في لندن بطلاء برتقالي

قام ناشطو المناخ من مجموعة "Just Stop Oil" برش طلاء برتقالي على واجهات عرض السيارات الفاخرة في لندن ومن بينها Bugatti و Ferrari.

وقام الناشطون بفعل مماثل في صالة عرض بنتلي في مايفير. ووعد نشطاء المناخ بالاحتجاج كل يوم هذا الشهر في دعوة لإنهاء تراخيص النفط والغاز الجديدة.

ونشرت Just Stop Oil مقطع فيديو لنشطاء يرشون الطلاء البرتقالي على صالات عرض السيارات الفاخرة في العاصمة صباح اليوم الأربعاء.

🧡 BREAKING: LUXURY CAR DEALERSHIPS PAINTED ORANGE



🚗 At 8:30am today, two Just Stop Oil supporters sprayed orange paint over several luxury car dealers on Berkeley Sq and Bruton St, including HR Owen Bugatti, Jack Barclay Bentley, Bentley Motor Cars London and Ferrari Mayfair pic.twitter.com/gZhjIQDedw — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 26, 2022

وألقى النشطاء كلمة خارج صالات العرض بعد أن انتهوا من رش الطلاء عليها، وسألوا: "في أي عالم من المقبول شراء وبيع السيارات الفاخرة في الوقت الذي لا يستطيع فيه الناس حتى تناول الطعام أو تدفئة منازلهم وعندما يعاني الناس في جميع أنحاء العالم ويموتون بسبب الآثار المدمرة لأزمة المناخ".

المصدر: RT