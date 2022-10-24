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ناشطو المناخ يصفعون تمثالا للملك تشارلز بقالب من الحلوى

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ناشطو المناخ يصفعون تمثالا للملك تشارلز بقالب من الحلوى
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أقدم ناشطو المناخ من مجموعة "Just Stop Oil" على صفع تمثال الملك تشارلز الثالث في متحف Madame Tussauds، بقالب من الحلوى.

وقام ناشطان بتغطية تمثال الملك الشمعي بكعكة الشوكولاتة كجزء من احتجاجاتهما المستمرة ضد استثمار الحكومة في النفط والغاز.

وقال الناشطان إيليده مكفادين (20 عاما) وتوم جونسون (29 عاما): "العلم واضح، والطلب بسيط: فقط توقفوا عن الاستثمار بالنفط والغاز... الأمر سهل جدا (It’s a piece of cake)".

المصدر: RT

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