ألمانيا.. نشطاء يرمون البطاطا المهروسة على لوحة لرسام فرنسي شهير

رشق ناشطان في مجال المناخ لوحات الرسام الفرنسي كلود مونيه بالبطاطا المهروسة في متحف بألمانيا، احتجاجا على استخراج الوقود الأحفوري.

وكانت اللوحة جزءا من سلسلة "أكوام القش" التي تضم لوحات انطباعية للفنان الفرنسي.

وتعتبر لوحة مونيه أحدث عمل فني في متحف يستهدفه نشطاء المناخ للفت الانتباه إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.

واقترب ناشطان من حركة الجيل الأخير لاست جينيريشن، والتي طالبت الحكومة الألمانية باتخاذ إجراءات صارمة لحماية المناخ، والتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، من لوحة "الرحى" لمونيه في متحف "باربيرينى" بمدينة بوتسدام، وألقيا مادة سميكة على اللوحة وإطارها الذهبي.

وأكدت الحركة لاحقا عبر منشور على "تويتر" أن المادة كانت بطاطا مهروسة.

وقالت الحركة "إذا تطلب الأمر إلقاء بطاطا مهروسة وعصير الطماطم لجعل المجتمع يتذكر أن الوقود الأحفوري يقتلنا جميعا. فسنفعل ذلك".

وأعلنت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية "د ب أ" تورط أربعة أشخاص في الحادث.

وقال متحدث باسم متحف باربيريني أن المتحف لم يحدد ما إذا كانت اللوحة تعرضت لأضرار بعيدة المدى.

وقالت الشرطة الألمانية إنها تعاملت مع الحادث، ولم تفصح عن معلومات إضافية حول وجود اعتقالات أو اتهامات.

المصدر: أ ب