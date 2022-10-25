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الرئيس الإسرائيلي والوسيط الأمريكي يبحثان اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

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الرئيس الإسرائيلي والوسيط الأمريكي يبحثان اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
الرئيس الإسرائيلي مع الوسيط الأمريكي
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بحث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في واشنطن مع الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين، اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، قبل يومين على توقيع الاتفاق.

وحسب بيان من مكتبه، فإن هرتسوغ التقى هوكشتاين قبل لقائه الرئيس جو بايدن.

وأوضح البيان أن هرتسوغ بدأ زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، باجتماع مع كبير مستشاري الولايات المتحدة لشؤون أمن الطاقة أموس هوكشتاين، الذي كلفته إدارة بايدن بالوساطة في المحادثات الإسرائيلية اللبنانية بشأن قضية الحدود البحرية.

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وأضاف البيان أن هرتسوغ وهوكشتاين ناقشا "تفاصيل الصفقة وشروطها وانعكاساتها على الاستقرار الإقليمي".

وأشار البيان إلى أن الرئيس الإسرائيلي شكر هوكشتاين "على مساعدته في دفع الصفقة قدما".

 

المصدر: RT

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