هوكشتاين: توقيع الاتفاق البحري بين لبنان وإسرائيل سيتم الخميس المقبل (فيديو)

أعلن الوسيط الأمريكي في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أموس هوكشتاين، أن البلدين قد يوقعان اتفاق الترسيم الخميس المقبل.

وقال الوسيط الأمريكي في مقابلة مع برنامج "فيس ذا نيشن" الأمريكي، "إن "إسرائيل ولبنان قد توقعان اتفاق الحدود البحرية يوم الخميس".

وتابع قائلا "الاتفاق تطور عظيم حقا، إنه تاريخي بين بلدين عدوين"، مشيرا إلى أن لبنان لا يعترف بدولة إسرائيل.

وأفاد بأنه يأمل أن يستمر هذا الالتزام من أجل الاستقرار في المنطقة والازدهار لكلا البلدين".

وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية عن رفضها الالتماسات الأربعة المقدمة ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، مما يمهد الطريق لتوقيع الاتفاقية قريبا، بوساطة أمريكية.

وقالت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إستر حايوت، والقاضي عوزي فوغلمان، إن "أسباب رفض الالتماسات سيتم تقديمها بشكل منفصل".

ومن المتوقع أن يصل الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، إلى بيروت يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين حاملا نسخة من الاتفاق.

المصدر: شبكة "CBS News" الأمريكية