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إيران.. مقتل "كادرين" بالحرس الثوري في إطلاق نار جنوب شرقي البلاد

أخبار العالم

إيران.. مقتل
AP
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أفادت قناة "العالم" بمقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني بإطلاق نار اليوم الثلاثاء، في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان بلوشستان بجنوب شرق البلاد.

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وأعلنت القوة البرية للحرس الثوري في بيان، "استشهاد اثنين من كوادرها في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران برصاص مسلحين مجهولين".

وأضاف البيان أن "مهدي ملاشاهي العقيد بالحرس الثوري، وجواد كيخا من قوات التعبئة، استشهدا برصاص مسلحين في ساحة تامین اجتماعی بمدينة زاهدان".

المصدر: قناة "العالم"

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