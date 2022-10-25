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رئيسي يتهم الولايات المتحدة بـ "الإرهاب المعلوماتي"

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رئيسي يتهم الولايات المتحدة بـ
AP
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
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اتهم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة بالبدء في استخدام "الإرهاب المعلوماتي" بسبب عدم فعالية العقوبات.

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وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص قال رئيسي في الجمعية العامة لمنظمة الوكالات الإعلامية لبلدان آسيا والمحيط الهادئ المنعقدة في طهران: "لقد فهمت الولايات المتحدة أن العقوبات لا تعمل. لذلك بدأت في استخدام أساليب أخرى... والإرهاب المعلوماتي هو المشكلة الرئيسية".

وأضاف أن واشنطن هي التي نظمت أعمال الشغب في إيران، لكنها أخطأت في خططها.

المصدر: نوفوستي  

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