البطريرك كيريل: العالم يواجه اليوم خطر كارثة نووية عالمية

قال بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل إن العالم يواجه اليوم خطرا عالميا لكارثة نووية.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في كلمته للجلسة العامة للمجمع الدولي لعموم الشعوب الروسية في دورته الرابعة والعشرين حيث تابع بقلق وتوتر: "علينا أن نعترف مع الأسف أن البشرية في القرن الحادي والعشرين لم تظهر أي استعداد خاص لاتباع مسار الحياة الذي اقترحه الخالق، حتى أصبحنا الآن في مواجهة الخطر العالمي لكارثة نووية".

والمجمع الدولي لعموم الشعوب الروسية هو منتدى تأسس عام 1993، ويعد منصة للقاء المهتمين بحاضر ومستقبل روسيا، بغض النظر عن الآراء السياسية، حيث يشارك في الاجتماعات ممثلون عن جميع قطاعات الحكومة، وقادة المجتمع المدني، والقيادات الدينية لجميع الديانات التقليدية في روسيا، وكذلك مندوبو الجاليات الروسية في كل مكان ومن الخارج، ويترأس المجمع البطريرك كيريل.

المصدر: نوفوستي