بيلوسي ترفض الإفصاح عن مصيرها إن فاز الديمقراطيون بأغلبية مجلس النواب

رفضت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، التعليق عما إذا كانت ستستمر في منصبها إذا فاز الديمقراطيون بأغلبية مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وفي مقابلة مع شبكة "CBS"، سألت مقدمة البرنامج مارغريت برينان: "هل ستستمر نانسي بيلوسي البالغة من العمر 82 عاما في منصبها.

ونقلت صحيفة "The Hill" عن بيلوسي قوله: "لن أتحدث عن ذلك.. أنا هنا للحديث عن كيفية فوزنا في الانتخابات".

وفي وقت سابق، اعترفت بيلوسي بأنها ستبقى بمنصبها حتى نهاية المدة، لكن بعض أعضاء الكونغرس أعربوا عن رأي مفاده أنه في حالة فوز الديمقراطيين في مجلس النواب، فإن رئيسة مجلس النواب ستواصل العمل في منصبها.

المصدر: RT