بيلوسي تتوقع احتفاظ الحزب الديمقراطي بسيطرته على مجلس النواب بعد الانتخابات النصفية للكونغرس

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إنها تعتقد أن الحزب الديمقراطي سيحتفظ بسيطرته على مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في شهر نوفمبر.

وعن رأيها في استطلاعات الرأي التي أظهرت انقساما نسبيا حول الحزب الذي سيحظى بالأغلبية، قالت بيلوسي: "أعتقد أننا سنفوز بمجلس النواب"، مؤكدة "أننا سنحتفظ بمجلس النواب من خلال الفوز بمقاعد أكثر". يمتلك الديمقراطيون حاليا أغلبية مكونة من مقعد واحد إضافي في المجلس.

وتوقعت بيلوسي بأن انتصارات الديمقراطيين في نوفمبر ستعكس انتصارات عام 2020، مضيفة: "لقد فزنا بـ 40 مقعدا، ثم خسرنا بعضها عندما كان (الرئيس السابق دونالد) ترامب على بطاقة الاقتراع، وخسرنا بعضا من مقاطعات ترامب، لكننا شغلنا مقاعد كافية للسيطرة على مجلس النواب".

المصدر: The Hill