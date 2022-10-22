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كييف تطالب سكان مدينة نيكولايف بمغادرتها حتى انتهاء القتال

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كييف تطالب سكان مدينة نيكولايف بمغادرتها حتى انتهاء القتال
Legion-Media Sipa USA
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دعا ألكسندر سينكيفيتس عمدة مدينة نيكولايف الأوكراني في مقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا المدنيين إلى مغادرة المدينة، وعدم العودة إليها حتى انتهاء القتال.

وقال سينكيفيتش: "أذكّر سكان نيكولايف باستمرار أنه لا يزال هناك خطر تدمير منازلهم، والأهم من ذلك، تدمير البنية التحتية، وغيابها سيمنعهم من العيش حياة طبيعية. والأهم من ذلك، يمكن أن يفقدوا حياتهم. أدعو جميع من يشاركون في إدارة البنية التحتية إلى مغادرة المدينة حتى نهاية القتال في مقاطعتنا".

كما أوصى بأن يقوم كل من يقرر البقاء في المدينة بتوفير الماء والطعام لمدة أسبوع.

ووفقا له، يحتاج الجميع إلى "خطة ب" بحيث يكون هناك مكان يذهبون إليه في حال إخلاء المدينة.

المصدر: نوفوستي

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