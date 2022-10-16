 
مباشر
عاجل
الملك سلمان يدعو لإيجاد حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا

وسائل إعلام: انفجارات تهز مدينة نيكولاييف

أخبار العالم

وسائل إعلام: انفجارات تهز مدينة نيكولاييف
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tztp

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع سلسلة انفجارات في مدينة نيكولاييف.

وذكرت وكالة "unian" الأوكرانية أنه بعد اندلاع حريق استمرت الغارات الجوية في المدينة.

ووفق ما ذكره موقع "Klymenko Time" الأوكراني، وقع انفجاران في نيكولاييف.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن انفجارات هزت منطقة أوديسا، بالإضافة إلى ذلك، وبحسب نشرة "سترانا"، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في منطقتي دنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد.

المصدر: تاس 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أوكرانيا وتفجيرات جسر القرم و"السيل الشمالي".. أبرز ما جاء في كلمة بوتين بعد 3 قمم في أستانا