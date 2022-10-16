وسائل إعلام: انفجارات تهز مدينة نيكولاييف

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع سلسلة انفجارات في مدينة نيكولاييف.

وذكرت وكالة "unian" الأوكرانية أنه بعد اندلاع حريق استمرت الغارات الجوية في المدينة.

ووفق ما ذكره موقع "Klymenko Time" الأوكراني، وقع انفجاران في نيكولاييف.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن انفجارات هزت منطقة أوديسا، بالإضافة إلى ذلك، وبحسب نشرة "سترانا"، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في منطقتي دنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد.

المصدر: تاس