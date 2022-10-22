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حادث مروع في الهند.. قتلى وجرحى باصطدام حافلة بعربة ترولي (صور)

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حادث مروع في الهند.. قتلى وجرحى باصطدام حافلة بعربة ترولي (صور)
AP
صورة أرشيفية
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أعلنت الشرطة الهندية عن مقتل 15 شخصا وإصابة 40 آخرين بجروح بالغة جراء اصطدام حافلة بعربة ترولي في منطقة سوهاجي الجبلية بمنطقة ريوا في ماديا براديش.

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وأفاد موقع "indiatvnews" بأن الحادث وقع بين الساعة الـ10:30 والـ11:00 من مساء أمس (بالتوقيت المحلي)، عندما كانت الحافلة في طريقها إلى جوراخبور في أوتار براديش قادمة من حيدر أباد في ولاية أندرا براديش.

وبحسب ما ورد، فإن جميع ركاب الحافلة هم من سكان ولاية أوتار براديش، ومن بين المصابين الأربعين، تم نقل 20 إلى مستشفى في براياجراج بولاية أوتار براديش أحدهم أصيب بجروح خطيرة.

وقال مدير الشرطة في ريوا، نافنيت باسين: "كانت الحافلة متجهة من حيدر أباد إلى جوراخبور، وورد أن جميع ركاب الحافلة هم من سكان أوتار براديش".

المصدر: "indiatvnews"

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