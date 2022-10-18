الهند.. سقوط مروحية تقل حجاجا من الهندوس

تحطمت مروحية كانت تنقل حجاجا هندوس من معبد شهير في القسم الهندي من جبال الهيمالايا، اليوم الثلاثاء، وسط طقس ضبابي.

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وأكد جيوتيراديتيا سينديا، وزير الطيران المدني الهندي، على وقوع الحادث، وقال إن وزارته تعمل على تحديد حجم الخسارة.

وذكرت تقارير إعلامية أن 6 ركاب وطيارين كانوا على متن المروحية.

وقال مسؤولون إن المروحية، التي تديرها شركة خاصة، تحطمت بسبب الطقس الضبابي، دون الخوض في التفاصيل.

ويتوافد الهندوس على معبد "كيدرناث" للإله الهندوسي "شيفا"، ويقع في منطقة رودراببراياغ بولاية أوتارانتشال.

ويقع المعبد على ارتفاع 1311 مترا، ويسمح للزوار بالتوجه إليه فقط من أبريل إلى نوفمبر من كل عام.

المصدر: أ ب