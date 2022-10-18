 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: قواتنا المسلحة دمرت محطة الاتصالات الفضائية التابعة لمركز الاتصالات الحكومية بأوديسا

الهند.. سقوط مروحية تقل حجاجا من الهندوس

أخبار العالم

الهند.. سقوط مروحية تقل حجاجا من الهندوس
موقع التحطم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u05p

تحطمت مروحية كانت تنقل حجاجا هندوس من معبد شهير في القسم الهندي من جبال الهيمالايا، اليوم الثلاثاء، وسط طقس ضبابي.

إقرأ المزيد
قتلى وجرحى بحادث سقوط منطاد سياحي في كابادوكيا التركية
قتلى وجرحى بحادث سقوط منطاد سياحي في كابادوكيا التركية

وأكد جيوتيراديتيا سينديا، وزير الطيران المدني الهندي، على وقوع الحادث، وقال إن وزارته تعمل على تحديد حجم الخسارة.

وذكرت تقارير إعلامية أن 6 ركاب وطيارين كانوا على متن المروحية.

وقال مسؤولون إن المروحية، التي تديرها شركة خاصة، تحطمت بسبب الطقس الضبابي، دون الخوض في التفاصيل.

ويتوافد الهندوس على معبد "كيدرناث" للإله الهندوسي "شيفا"، ويقع في منطقة رودراببراياغ بولاية أوتارانتشال.

ويقع المعبد على ارتفاع 1311 مترا، ويسمح للزوار بالتوجه إليه فقط من أبريل إلى نوفمبر من كل عام.

المصدر: أ ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا