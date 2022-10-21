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ماسك يحذر من المراهنة على "خليفة" بوتين

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ماسك يحذر من المراهنة على
AP
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اعتبر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أنه لا ينبغي التعويل على أن من سيخلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون أكثر ميلا نحو الغرب.

"أولئك الذين يريدون عزل (فلاديمير) بوتين ينطلقون من اعتقاد خاطئ أن من سيخلفه سيكون أكثر ميلا للسلام أو الفلسفة الغربية، لكنني أعتقد أن هذا غير مرجح - فالكرملين ليس أولمبياد الرجال اللطفاء".

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في وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون إن الولايات المتحدة بحاجة إلى روسيا "تكون مناسبة للانضمام إلى الناتو".

وكان بولتون، قد اعترف سابقا بالوقوف خلف انقلابات في عدد من الدول، وقد تحدث عن تغيير السلطة في روسيا،  وعرض تقديم المساعدة للمنشقين الروس، وهؤلاء برأيه ينبغي أن يقنعوا المسؤولين في السلطة بتغيير النظام.

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