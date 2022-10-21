ماسك يحذر من المراهنة على "خليفة" بوتين

اعتبر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أنه لا ينبغي التعويل على أن من سيخلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون أكثر ميلا نحو الغرب.

"أولئك الذين يريدون عزل (فلاديمير) بوتين ينطلقون من اعتقاد خاطئ أن من سيخلفه سيكون أكثر ميلا للسلام أو الفلسفة الغربية، لكنني أعتقد أن هذا غير مرجح - فالكرملين ليس أولمبياد الرجال اللطفاء".

Those who want Putin removed are laboring under the misapprehension that whoever replaces him will be more amenable to peace or western philosophy, but I think this is unlikely – the Kremlin is not the Nice Guy Olympics — Elon Musk (@elonmusk) October 21, 2022

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في وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون إن الولايات المتحدة بحاجة إلى روسيا "تكون مناسبة للانضمام إلى الناتو".

وكان بولتون، قد اعترف سابقا بالوقوف خلف انقلابات في عدد من الدول، وقد تحدث عن تغيير السلطة في روسيا، وعرض تقديم المساعدة للمنشقين الروس، وهؤلاء برأيه ينبغي أن يقنعوا المسؤولين في السلطة بتغيير النظام.