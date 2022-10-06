بولتون يوضح كيف تبدو روسيا كما تريدها الولايات المتحدة

قال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون إن الولايات المتحدة بحاجة إلى روسيا بحيث تكون مناسبة للانضمام إلى الناتو.

وكتب بولتون في نشرة 19Fortyfive: "أن الهدف الاستراتيجي الذي تسعى واشنطن لتحقيقه هو أن تكون روسيا قريبة من الغرب،. ومرشح مناسب للانضمام لحلف الناتو، وهو ما كنا نأمل فيه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي".

وكان بولتون، قد اعترف سابقا بالوقوف خلف انقلابات في عدد من الدول، وقد تحدث عن تغيير السلطة في روسيا، وقد عرض تقديم المساعدة للمنشقين الروس، وهؤلاء برأيه ينبغي أن يقنعوا المسؤولين في السلطة بتغيير النظام.

بحسب بولتون "النتيجة المرجوة... حكومة انتقالية تلتزم بالحياد لحين تشكيل دستور جديد".

يشار إلى أن التصريحات الرسمية الصادرة من البيت الأبيض أكدت مرارا عدم وجود نوايا لتغيير السلطة في روسيا. لكن في مارس الماضي عندما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الزعيم الروسي "لا يمكن أن يبقى في السلطة"، أوضحت واشنطن أن بايدن لم يقصد تغيير السلطة في روسيا الاتحادية.

المصدر: ريا نوفوستي.