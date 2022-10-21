سيئول ترصد 21.1 مليار دولار لردع التهديدات النووية والصاروخية لجارتها الشمالية (صورة)

ذكرت وكالة "يونهاب" أن كوريا الجنوبية تخطط لرصد 21.1 مليار دولار لإنشاء نظام ردع ثلاثي خلال السنوات الـ5 القادمة، وذلك لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية لجارتها الشمالية.

ونقلت الوكالة عن النائب من حزب سلطة الشعب الحاكم شين وون--سيك، يوم الجمعة، قوله إن الحكومة الكورية الجنوبية تخطط لتخصيص 30.5 تريليون وون (ما يعادل 21.1 مليار دولار) لإنشاء نظام الردع ثلاثي المحاور لمدة 5 سنوات ابتداء من عام 2023 وفقا لبيانات صادرة من وزارة الدفاع.

ويتكون النظام، حسب المصدر نفسه، من "منصة الضربة الاستباقية "سلسلة القتل"، والعقاب والانتقام الكوري الهائل، وهو برنامج يستهدف قيادة العدو في حالة طوارئ، ونظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري".

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وستخصص وزارة الدفاع الكورية الجنوبية حوالي 5.92 مليار دولار في 40 مشروعا دفاعيا خاصا بسلسلة القتل، و5.8 مليار دولار في 18 مشروعا دفاعيا فيما يتعلق بنظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري و3.39 مليار دولار في 9 مشاريع دفاعية معنية بالعقاب والانتقام الكوري الهائل.

وأظهرت البيانات أنه تم إنفاق ما مجموعه 9.79 مليار دولار على 34 مشروعا دفاعيا بما في ذلك شراء الطائرة المقاتلة من طراز إف-35 أيه خلال أعوام 2015 و2022.

المصدر: وكالة "يونهاب"