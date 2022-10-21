قتيلان ومفقودان بعد اصطدام سفينتين بالقرب من جزيرة هولندية

اصطدمت سفينة أجرة مائية وعبارة في بحر وادن بالقرب من جزيرة تيرشيلينغ شمال غرب هولندا في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخصين وفقدان اثنين، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ.

وقالت السلطات إن العبارة كانت تقل 27 راكبا وطاقما بينما كان هناك ثمانية أشخاص على متن التاكسي المائي الأصغر، الذين سقطوا في الماء بسبب الاصطدام.

ونقل الأشخاص الذين كانوا على متن العبارة إلى ميناء هارلينغن الرئيسي، على بعد 115 كيلومترا شمال أمستردام.

وقال المتحدث جان فيلم زفارت من منطقة فريزلاند الأمنية في مقابلة هاتفية "الجميع يبحث عن المفقودين"، مشيرا إلى أن "التصادم الذي وقع في حوالي الساعة 7:15 صباحا (0515 بتوقيت غرينتش) أسفر أيضا عن إصابة أربعة أشخاص آخرين.

لم يتضح على الفور سبب اصطدام السفينتين. فيما قال زفارت إن الشرطة اعتقلت قائدي السفينتين كجزء من تحقيقاتها، وهي ممارسة معتادة في مثل هذه المواقف.

المصدر: AP