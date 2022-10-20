الخارجية الأمريكية توافق على بيع صواريخ SM-6 لليابان

أعلن البنتاغون أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة بقيمة 450 مليون دولار لبيع اليابان صواريخ SM-6 المضادة للطيران.

وأشار بيان صادر عن وكالة التعاون الدفاعي والأمني التابعة للبنتاغون، يوم الخميس، إلى أن اليابان طلبت 32 صاروخا من هذا النوع.

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وأضاف البيان أن الصفقة المحتملة "ستعزز قدرات اليابان في ما يخص الدفاع الجوي والدفاع من الصواريخ الباليستية ضد الخصوم المحتملين في المنطقة"، وأنها "ستعزز التحالف الأمني بين الولايات المتحدة واليابان وستزوده بالقدرات الأحدث والأكثر تطورا".

وستكون شركة Raytheon الأمريكية المقاول الرئيسي لتنفيذ الصفقة المحتملة.

المصدر: RT