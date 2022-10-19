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بايدن يقترح وقف تطوير صاروخ كروز نووي جديد

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بايدن يقترح وقف تطوير صاروخ كروز نووي جديد
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قال البيت الأبيض إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عارضت استمرار التمويل لتطوير صاروخ كروز نووي (SLCM-N) و رؤوسه الحربية.

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وفي بيان صدر أمس الثلاثاء، أفاد البيت الأبيض بأنه: "خلص تقييم الرئيس للقدرات النووية إلى أن الصاروخ (SLCM-N)، الذي لا يتوقع تسليمه قبل ثلاثينيات القرن الحالي، ليس ضروريا، ويمكن أن يضر بأولويات أخرى".

ووفقا للإدارة، يعتقد البيت الأبيض أن لدى الولايات المتحدة مخزونا كافيا من الأسلحة حاليا، والمخطط لها لردع "الاستخدام المحدود للأسلحة النووية" من قبل العدو.

وأضاف البيت الأبيض: "إن مزيدا من الاستثمار في تطوير (SLCM-N) سيتطلب موارد، ويحول التركيز بعيدا عن الأولويات الأكثر أهمية لتحديث الترسانة النووية الأمريكية والبنية التحتية"، مشددا على أن إنشاء صاروخ كروز نووي جديد يقدم أيضا "تعقيد عملياتي" للجيش والقوات البحرية الأمريكية.

المصدر: "gamingdeputy"

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