قناة تلفزيونية فرنسية تقطع الاتصال مع مراسلتها بعد كشفها حقيقة القوات الأوكرانية..فيديو

فقدت قناة BFMTV الفرنسية الاتصال "بشكل مفاجئ" بمراسلتها آن لوري بانس، التي قالت على الهواء إن القوات الأوكرانية تقصف أهدافا مدنية ومستشفيات في مدينة خيرسون.

وقالت بانس قبل قطع الاتصال معها: "يجب أن أذكركم بأن البنية التحتية لمدينة خيرسون، التي ضمتها روسيا في نهاية سبتمبر، تتعرض بانتظام للقصف الأوكراني، بما في ذلك المستشفيات".

وقال المقدمون إنهم فقدوا الاتصال بالصحفي وانتقلوا لمناقشة الخبر التالي.

وقررت القناة عدم نشر هذه المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت نسخة منقحة من الحلقة على الموقع، حيث تم حذف التصريحات حول القصف بشكل كامل.

لكن ذلك لم يساعد القناة، حيث انتشرت مشاهدة التي تحوي على تصريحات المراسلة الفرنسية على الويب بشكل سريع.

المصدر: نوفوستي