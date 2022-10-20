المفوضية الأوروبية: الفودكا التي أهداها بوتين إلى برلوسكوني قد تنتهك العقوبات!

أفيد بأن المفوضية الأوروبية ترى أن الفودكا التي أهداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني قد تكون مخالفة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

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ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ممثل للمفوضية الأوروبية أن الفودكا، التي صرح رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداها إليه في عيد ميلاده، قد تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وجاء في الصحيفة أن "دول الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن الامتثال للعقوبات".

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنه اعتبارا من أبريل 2022، تقرر حظر استيراد المشروبات الكحولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه، لا توجد استثناءات للهدايا.

وكانت وكالة أنباء لابريس قد ذكرت في وقت سابق أن برلسكوني أبلغ أعضاء حزبه "إيطاليا إلى الأمام" أنه "تصالح مع بوتين"، وأن الزعيم الروسي أرسل إليه 20 زجاجة من الفودكا في عيد ميلاده.

يشار إلى أن تحالف يمين الوسط فاز في الانتخابات البرلمانية المبكرة في إيطاليا لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. ويضم هذا التحالف أربعة أحزاب هي "إيطاليا إلى الأمام" برئاسة سيلفيو برلوسكوني، و"رابطة الشمال" والاسم الكامل "رابطة الشمال لاستقلال بادانيا"، و"إخوة إيطاليا" و"نحن المعتدلون".

المصدر: نوفوستي