تحدث زعيم حزب "إيطاليا إلى الأمام"، رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلوسكوني، عن تفاصيل حول علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وذكر برلوسكوني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصفه بأنه "الأول من خمسة أصدقاء حقيقيين له".

في وقت سابق يوم الثلاثاء، ذكرت وكالة أنباء لابريس أن برلسكوني أفاد في اجتماع مع نواب حزبه، بأنه تصالح مع بوتين، الذي تربطه به صداقة طويلة الأمد.

وقال برلسكوني في هذا الشأن: "لقد استعدت العلاقات مع بوتين. لقد أرسل لي 20 زجاجة فودكا ورسالة عيد ميلاد لطيفة للغاية. أجبت بزجاجات من لامبروسكو ورسالة لطيفة بنفس القدر. لقد عرفته كشخص مسالم وحكيم".

وكان السياسي الإيطالي برلسكوني قد صرّح باستياء في يونيو بأنه اتصل ببوتين مرتين، لكنه لم يتلق أي رد، كما قال برلسكوني في أبريل إنه يشعر "بخيبة أمل وانزعاج" من بوتين بسبب القتال في أوكرانيا.

بعد نشر وكالة أنباء لابريس للموضوع، أصدر حزب "إيطاليا إلى الأمام" تفنيدا، فيما ذكرت مصادر حزبية أن برلسكوني روى قصة قديمة منذ عدة سنوات. وجرى التعبير عن رواية مماثلة من قبل "اليد اليمنى" لبرلسكوني، نائب رئيس "إيطاليا إلى الامام" أنتونيو تاجاني، الذي قال إن المناسبة حصلت في عام 2008.

ونشرت "لابريس" لاحقًا تسجيلًا صوتيًا لحديث برلسكوني، وأصرت على روايتها. في مقطع مدته دقيقة واحدة، يتحدث برلسكوني عن قلقه بشأن الوضع في أوكرانيا، وبعد العبارة الخاصة بتبادل الرسائل والمشروبات، قال إن بوتين وصفه بأنه "الأول من بين أصدقائه الخمسة الحقيقيين".

المصدر: نوفوستي