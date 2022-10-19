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وزيرة الداخلية البريطانية تكشف سبب استقالتها من حكومة ليز تراس

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وزيرة الداخلية البريطانية تكشف سبب استقالتها من حكومة ليز تراس
AFP
وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برايفرمان
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كشفت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برايفرمان اليوم الأربعاء، عن سبب استقالتها من حكومة ليز تراس، بعد أسابيع من تعيينها.

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وأكدت سويلا برايفرمان استقالتها، عازية إياها الى استخدام بريدها الإلكتروني الشخصي، مع إبداء "القلق حيال إدارة هذه الحكومة" التي تترأسها ليز تراس.

وأقرت برايفرمان في كتاب استقالتها الذي نشر في "تويتر"، بارتكاب "خطأ" عبر ارسال وثيقة رسمية الى "زميل برلماني أهل للثقة" من عنوان بريد إلكتروني شخصي".

كما قالت إن الحكومة "لم تف بوعود رئيسية"، مثل مكافحة الهجرة غير القانونية.

المصدر: "فرانس برس"

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