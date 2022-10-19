مراسلنا: وزيرة الداخلية البريطانية تغادر حكومة ليز تراس

أفاد مراسلنا بأن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برايفمان غادرت حكومة ليز تراس، اليوم الأربعاء، في تطور مفاجئ بعد خلافهما بسبب ملف الهجرة واللجوء.

هذا وأفاد مراسلنا بورود أنباء تشير إلى أن سبب رحيل وزيرة الداخلية يعود إلى أسباب أمنية تتعلق بكشفها معلومات سرية عبر هاتفها الخاص، مخترقة بذلك قواعد العمل الوزاري".

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن وزير الداخلية الجديدة غادرت الحكومة بعد 6 أسابيع فقط من تعيينها من قبل رئيسة الوزراء تراس، حيث تم تعيينها لتحل محل وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل، لدى تولي تراس زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء.

هذا ونشأت خلافات بين تراس وسويلا برايفمان منذ تعيين الأخيرة، بسبب ملفات القوارب الصغيرة وسياسة الهجرة، وفق الصحيفة.

وأوضحت "ذا صن" أن وزير النقل السابق غرانت شابس يستعد الآن ليحل محل برايف مان .

المصدر: "ذا صن"