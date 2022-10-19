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روسيا تدعو الدول الغربية لكشف أهدافها من تطوير مواد كيميائية جديدة

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روسيا تدعو الدول الغربية لكشف أهدافها من تطوير مواد كيميائية جديدة
Globallookpress
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دعت وزارة الخارجية الروسية الدول الغربية للإفصاح عن الهدف من قيام بعض دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بتطوير أنواع جديدة من المواد الكيميائية السامة.

وقال نائب رئيس الوفد الروسي، نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية، كونستانتين فورونتسوف، في اجتماع للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن روسيا اقترحت أن تُدرج في قوائم المراقبة الخاصة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية جميع المواد الكيميائية التي، وفقا لنتائج البحث في المختبرات الغربية، حصلت على اسم "نوفيتشكي"، مشيرا إلى أن ذلك لم يتم بسبب موقف الدول الغربية.

المصدر: نوفوستي

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