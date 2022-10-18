الناتو يزوّد كييف بمئات المحطات المضادة للطائرات المسيرة خلال الأيام المقبلة

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف سيزود أوكرانيا بمئات المحطات لمواجهة الطائرات بدون طيار الروسية.

وقال ستولتنبرغ في منتدى برلين للسياسة الخارجية: "الناتو في الأيام المقبلة سيقدم لأوكرانيا أنظمة لمواجهة الطائرات المسيرة، والمئات من محطات التشويش".

وأعلن فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، أن سلطات المقاطعة طورت برنامجا لاستخدام الطائرات بدون طيار الأوكرانية ضد قوات كييف.

المصدر: تاس