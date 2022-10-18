أبناء قديروف يتفقدون المحاربين الشيشان في جمهورية دونيتسك

صرح الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، عبر حسابه في "تليغرام" بأن أبناءه قاموا بزيارة تفقدية للمقاتلين الشيشان المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في منطقة دونباس.

وقد ترأس الوفد وزيرة الثقافة عائشة قديروفا مع إخوتها أحمد وعلي وآدم، وأجروا حوارا وديا مع مقاتلي لواء القائد فاخا جيريميف.

حيث قامت عائشة بإلقاء كلمة شكر وامتنان للمقاتلين لرفع معنوياتهم، وأبدت الاستعداد الكامل لتقديم الدعم والمساعدة وكل ما يحتاجون إليه.

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وأوضح قديروف أن القوات بقيادة جيريميف تشارك في حماية منشآت مهمة في ماريوبول.

كما وعقد الوفد اجتماعا مع دنيس بوشيلين القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، قدم خلاله بوشيلين للوفد سلاحا رمزيا هو "وسام عسكري عبارة عن سلاح موسوم بشعار عسكري".

يذكر أن بوشيلين، منح رمضان قديروف وسام الصداقة في وقت سابق.

المصدر: نوفوستي