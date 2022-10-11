قديروف: العملية العسكرية الروسية ستتم بنجاح بقيادة الجنرال سوروفيكين

هنأ رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، قائد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سيرغي سوروفيكين بعيد ميلاده الـ56، معربا له عن ثقته التامة بنجاح العملية بقيادته.

وكتب قديروف على "تيليغرام": "أتمنى له السعادة والنجاح والصحة. خلال هذا الوقت لم أشك أبدا في حزمه ومهنيته ووطنيته، وأنا متأكد تماما من أنه في ظل قيادته، ستتم العملية الخاصة بنجاح، وإذا لزم الأمر سنعطي بلا أدنى شك ردا قويا لقوات الناتو".

وعين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الجنرال سوروفيكين مؤخرا قائدا للقوات الروسية في أوكرانيا.

يذكر أن الجنرال سوروفيكين، هو قائد القوات الجوية الفضائية الروسية، وقاد قوات المنطقة العسكرية الشرقية في روسيا، كما قاد القوات الروسية في سوريا منذ مارس 2017.

المصدر: نوفوستي