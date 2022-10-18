أول فيديو من تحت الماء يظهر حجم وطبيعة الضرر الذي تعرض له أنبوب "السيل الشمالي" الروسي للغاز

أظهر فيديو الأضرار التي لحقت بأنابيب السيل الشمالي لنقل الغاز الروسي، وقوة الانفجار الذي ضرب الأنبوب الفولاذي السميك وحوله إلى شظايا .

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ونشرت صحيفة "إكسبريسن" (Expressen) السويدية اللقطات الأولى للأضرار التي لحقت بأنابيب السيل الشمالي لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وتحصلت الصحيفة على إذن خاص من السلطات السويدية لنشر هذا المقطع المصور من تحت الماء والذي يظهر الأضرار التي لحقت بأنابيب نقل الغاز.

ويُظهر الفيديو، الذي تم تصويره بواسطة مسيرة تحت الماء، أضرارا كبيرة في خط أنابيب الغاز، حيث تظهر تشققات في بعض أجزاء الأنبوب، الذي تبدو حوافه حادة، كما أنه بات مشوها، بالإضافة إلى ذلك تظهر آثار انفجار قوي للغاية في قاع البحر.

يتبع ..