متظاهرون ينتهكون حرم القنصلية الصينية في مانشستر

اتهمت الصين متظاهرين "بالدخول بشكل غير قانوني" إلى قنصلية بكين في مدينة مانشستر البريطانية، بعد انتشار لقطات لتعرض محتج من هونغ كونغ مؤيد للديمقراطية للاعتداء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، إن "مثيري الشغب دخلوا بشكل غير قانوني إلى القنصلية العامة الصينية في مانشستر، مما عرض أمن المبنى للخطر".

وحث المملكة المتحدة على "أداء واجباتها بجدية واتخاذ تدابير فعالة لتعزيز وحماية مباني وموظفي السفارة والقنصليات الصينية".

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، إن الأنباء المتداولة عن ضرب متظاهر من هونج كونج مؤيدة للديمقراطية على أرض القنصلية الصينية في مانشستر "مقلقة للغاية".

AFP

المصدر: "أ ف ب"