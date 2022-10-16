الجيش الإيراني: منظومة "باور 373 الصاروخية" خاضت مرحلة الاختبارات الأولية على مدى 300 كم

أعلن قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، إجراء الاختبارات الأولية لمنظومة "باور 373" الصاروخية على مدى 300 كيلومتر.

وجاء ذلك خلال تصريحات العميد صباحي فرد بمراسم أقيمت الأحد في جامعة الدفاع الجوي حول "دور العلوم والتكنولوجيا في فترة الدفاع المقدس" (1980-1988).

وأكد قائد قوة الدفاع الجوي الإيرانية: "نحن اليوم، نشكل القوة الدفاعية المطلقة على صعيد المنطقة، ولدينا كامل الاستشراف على تحركات أعدائنا ونستطيع مراقبتهم في عقر دارهم وقواعدهم".

ولفت إلى أن إيران مرّت بشح في الأسلحة والمنظومات، عند مواجهة العراق خلال فترة الدفاع المقدس، لكنها اليوم تجري المناورات باستخدام أفضل الأجهزة الدفاعية المصنعة محليا، والمتطورة وفقا لمعايير التكنولوجيا العالمية.

وأضاف "أعداؤنا يقرون اليوم بأننا نمتلك القوة المطلقة إقليميا في مجال الدفاع الجوي"، لافتا إلى أن قوة الدفاع الجوي الإيرانية ماضية في تطوير منظوماتها وفقا لمستوى التهديدات.

وتابع العميد صباح فرد "إيران بلغت من القوة التي تردع العدو من استعراض العضلات"، مردفا بالقول "إذا لم يهاجمنا الأعداء اليوم، فذلك بسبب اقتدار الشعب الإيراني".

وصرح قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني بأنه ومع امتلاك منظومات الرادار المحلية، نحن قادرون على رصد آلاف الكيلومترات ومراقبة تحركات الأعداء في قواعدهم.

وحذر العميد صباح فرد العدو بألا يخطر في باله شن الهجوم على الجمهورية الاسلامية الإيرانية، قائلا : "نحن جاهزون بكل اقتدار للمواجه وردنا سيبعث عن ندم المعتدين".

المصدر: إرنا