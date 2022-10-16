في بيان عاجل أمام البرلمان..نائب مصري يشيد بالدور الروسي لفضح الإدارة الأمريكية

وجه النائب المصري، مصطفى بكري، بيانا عاجلا اليوم الأحد، دعا فيه إلى اتخاذ سياسات تدعم العالم متعدد الأقطاب، مشيدا بالدور الروسي لفضح الإدارة الأمريكية.

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وفي كلمته خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب المصري، انتقد مصطفى بكري السياسة الأمريكية التي تتلاعب بملف حقوق الإنسان، مشيدا بدور روسيا في فضح الإدارة الأمريكية، حيث قال: "دورنا دعم عالم متعدد الأقطاب، ولا تكون سياستنا مع طرف واحد".

وأضاف بكري: "لقد دأبت الإدارة الأمريكية على الإساءة لسمعة مصر وتوظيف ملف حقوق الإنسان على غير الحقيقة"، لافتا إلى بيان أمريكي صدر الشهر الماضي، بشأن خصم من المعونة الأمريكية لمصر بحجة تجاوزات في ملف حقوق الإنسان بمصر.

وأكمل: "ملف الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بحقوق الإنسان به كثير من التجاوزات"، مشيرا إلى جهود مصر في ملف حقوق الإنسان من خلال إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحسين أوضاع السجون التي شهدت إصلاحات، "واشنطن لا تمتلكها"، بحسب قوله.

ولفت مصطفى بكري إلى تهديد المملكة العربية السعودية بالعقوبات بعد قرارها بشأن خفض إنتاج النفط قائلا: "لا يجب بأي حال من الأحوال الصمت".

وأكمل بكري: "الأولى بالإدارة الأمريكية أن تنظر في المرآة"، مشيرا إلى صمت الولايات المتحدة عما يحدث في فلسطين وسوريا.



المصدر RT