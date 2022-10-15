ماسك: نواجه الآن أكبر خطر لاستخدام الأسلحة النووية خلال الـ60 عاما الأخيرة

اقترح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن تتوقف البشرية عن التصويب على نفسها بالأسلحة النووية، وذلك بسبب ارتفاع خطر وقوع كارثة لأعلى درجة خلال الـ60 عاما الماضية، على حد تعبيره.

وكتب ماسك على "تويتر": "سيكون أمرا رائعا أن تتوقف البشرية يوما ما عن التصويب على نفسها بالأسلحة النووية التي ستقضي على كل أشكال الحياة على الأرض تقريبا".

وأضاف ماسك: "نواجه الآن الخطر الأكبر خلال 60 عاما الأخيرة لاستخدام الأسلحة النووية".

المصدر: نوفوستي