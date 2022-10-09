ماسك: احتمال نشوب حرب نووية يزداد بسرعة

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إن احتمال نشوب حرب نووية في العالم يزداد بسرعة، وذلك بعد أن دعا مؤخرا أوكرانيا إلى التفاوض مع روسيا، لأنها لن تتمكن من الصمود أمامها.

جاء ذلك في تغريدة على صفحته في "تويتر" ردا على تغريدة لمدون تتحدث عن احتمالات نشوب حرب نووية عالمية.

وفي وقت سابق، كتب ماسك على "تويتر" أن الروس هم الأغلبية في عدد في المناطق الشرقية من أوكرانيا ويفضلون روسيا.

وحدد ماسك رؤيته لشروط تحقيق السلام في أوكرانيا، وقال إنه قد يؤدي إجراء الاستفتاءات المتكررة في مناطق جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة إلى تسوية الصراع بين موسكو وكييف.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن أوكرانيا يمكن أن تصبح دولة محايدة، وكتب لاحقا أنه "لا يؤمن بانتصار أوكرانيا في الحرب".

Nuclear war probability is rising rapidly — Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2022

المصدر: تاس + غازيتا. رو