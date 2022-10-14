أوكرانيا وتفجيرات جسر القرم و"السيل الشمالي".. أبرز ما جاء في كلمة بوتين بعد 3 قمم في أستانا

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة مؤتمرا صحفيا، لخص فيه نتائج 3 قمم حضرها في أستانا في الأيام الماضية إلى جانب عدد من دول الجوار والمنطقة.

وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي:

- بوتين: صيغة روسيا-آسيا الوسطى مهمة في تعزيز التعاون بين روسيا وهذه المنطقة من خلال إعادة إنشاء المؤسسات بما في ذلك التكنولوجية والمالية وهو ما يساعد في عملية التحول إلى العملات الوطنية، وتبادل المعلومات البنكية وغيرها من الأسئلة التي تهم دول المنطقة.

- بوتين: علاقاتنا مع الشركاء في هذه الصيغة (روسيا-آسيا الوسطى) مطلوبة، على الرغم من وجود بعض التوترات بين الدول. والشركاء مهتمون بمستقبل تطور العلاقات، ونحن نعرض موقفنا فيما يخص الأزمة الأوكرانية، وذلك لا يؤثر على عمق ونوعية ونطاق العلاقات مع دول المنطقة.

- بوتين: معلوماتنا عن الحدود بين أذربيجان وأرمينيا أكثر من المعلومات الموجودة لدى الأطراف، ونحن ننقل هذه المعلومات، واللقاء مع الدولتين كان مثمرا.

- بوتين: ارتباط الشركاء الألمان بحلف "الناتو" أثر سلبا على الاقتصاد وأوساط الأعمال، وتلك ليست مشكلتنا، وإنما مشكلة من لا يراعي تلك المصالح.

- بوتين: على الرغم من عدم تشغيل "السيل الشمالي" إلا أن الأمل كان دائما موجود لإعادة تشغليه. الآن هذه الفرصة لم تعد موجودة.

- بوتين: ممتنون لجهود الوساطة والجهود الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارات مستعدة للوساطة، وجهود التبادل ناجحة.

- بوتين: الرئيس أردوغان عمل شخصيا على قضية تبادل الأسرى مع أوكرانيا، وروسيا ممتنة له على ذلك.

- بوتين: ليست هناك منصة للحوار مع بايدن، السؤال يجب أن يوجه له وليس لي. لا يوجد أي حديث عن أي لقاءات.

- بوتين: إذا ثبت استخدام صفقة الحبوب في نقل المتفجرات التي استخدمت في تفجير جسر القرم، فذلك يعني أننا سنعيد النظر في الصفقة التي لا تستخدم لنقل المواد الغذائية إلى الدول الفقيرة، وإضافة لذلك تستخدم في إلحاق الضرر بنا.

- بوتين: بمجرد انسحاب القوات الروسية من كييف، فقدت السلطات الأوكرانية رغبتها في التفاوض.

- بوتين: منع الثقافة الروسية والثقافة الأوكرانية هو رد فعل عاطفي لا يجب أن نستسلم له. لا يجب منع الثقافة تحت أي ظرف من الظروف. ودعم النازية من جانب النظام في كييف لا علاقة له بالثقافة الأوكرانية.

- بوتين: وزارة الدفاع الروسية حددت رقما أقل من 300 ألف شخص ولا ننوي إجراء تعبئة إضافية.

- بوتين: 200-220 ألف تم حشدهم من جنود الاحتياط، وسوف تنتهي عملية التعبئة خلال أسبوعين.

- بوتين: التعامل مع التقاعس عن أداء الواجب الوطني يجب أن يتم في إطار القانون وحده.

- بوتين: خط المواجهة 1100 كيلومتر لذلك أصبح من الصعب السيطرة عليه بدون إعلان تعبئة جزئية.

- بوتين: 33 ألف من الجنود الذين تمت تعبئتهم موجودون بالفعل في الوحدات العسكرية و16 ألف يشاركون في العمليات القتالية.

- بوتين: ما يحدث اليوم ليس جيدا، إلا أن حدوثه كان حتميا، لكنه كان سيحدث في وقت لاحق، وفي ظروف أصعب.

- بوتين: لا نضع أمام أعيننا تدمير أوكرانيا كهدف.

- بوتين: ليس هناك داع لمزيد من الضربات المدمرة، لكن ننتظر لنرى.

المصدر: RT