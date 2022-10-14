بوتين: لا أرى ضرورة لإجراء مباحثات مع بايدن ولا توجد منصة لذلك

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يرى ضرورة لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما أنه لا توجد منصة لذلك.

وفي معرض جوابه عن سؤال حول ما إذا كان مستعدا للقاء بايدن قال الرئيس الروسي: "يجب توجيه السؤال لبايدن عما إذا كان مستعدا لإجراء مثل هذه المحادثات معي أم لا. أنا لا أرى ضرورة بشكل عام، كما أنه لا توجد منصة لمثل هذه المحادثات".

وعن مشاركته في قمة العشرين باندونيسيا من عدمها قال بوتين إنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن حتى الآن.

المصدر: وكالات