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نظام كييف يقصف مستودعا للذخيرة في مقاطعة بيلغورود الروسية

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نظام كييف يقصف مستودعا للذخيرة في مقاطعة بيلغورود الروسية
Sputnik
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أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيلاف غلادكوف، بأن قوات كييف دمرت مستودعا للذخيرة في مجمع " أكتيابرسك" في المقاطعة بقصف صاروخي.

وأضاف غلادكوف أن رئيس إدارة المقاطعة فلاديمير بيرتسيف وممثلي الخدمات التشغيلية يتواجدون في مكان الحادث لإجلاء السكان.

 ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات أو ضحايا.

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يذكر أن الولايات المتحدة زودت كييف بأنظمة صواريخ  "MLRS" بعيدة المدى وقد وصل حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة إلى 16.8 مليار دولار.

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كما وتعهدت واشنطن بتخصيص حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 1.1 مليار دولار لنظام كييف تضم 18 منظومة جديدة لراجمات صواريخ "هيمارس" متعددة الإطلاق ومئات المركبات وعشرات الرادارات والأنظمة المضادة للمسيرات وغيرها.

وكذلك تعهد حلف الناتو والاتحاد الأوروبي بمضاعفة المساعدات العسكرية لنظام كييف مبررين ذلك بأن هزيمة نظام كييف تعني هزيمة حلف الناتو.

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المصدر: نوفوستي

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