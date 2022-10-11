مدفيديف: تزويد نظام كييف بصواريخ MLRS يعجّل التصعيد نحو حرب عالمية

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن تزويد نظام كييف بصواريخ MLRS سيؤجج الصراع في أوكرانيا نحو حرب عالمية، مطالبا المسؤولين في "الناتو" وواشنطن بالتفكير بعواقب ذلك.

وكتب مدفيديف عبر قناته في "تلغرام" أن أسرع وصفة لتأجيج الصراع في أوكرانيا وتحويله إلى حرب عالمية محتومة النتائج هي تزويد المرضى النفسيين في نظام كييف بأنظمة MLRS.

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ونصح زعماء الناتو والمسؤولين في البيت الأبيض التفكر بعقلانية وتقييم المخاطر الفعلية المترتبة على ذلك.

ومن جهة أخرى توعدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فنلندا برد فوري على إغلاقها مقر القنصلية الروسية في توركو.

المصدر: وكالات