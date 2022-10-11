كندا سترسل خبراء عسكريين إلى بولندا لتدريب قوات كييف

صرحت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند خلال مشاركتها في قمة وارسو بأن أوتاوا سترسل 40 خبيرا عسكريا إلى بولندا لتدريب قوات كييف ورفع مستوى أدائهم في غضون الأسابيع القادمة.

وأوضحت أن التدريبات ستعزز من إمكانيات قوات كييف في الكشف عن أماكن العبوات الناسفة وتفكيك الألغام وأن هذه الخبرات سترفع من مستوى أدائهم وتمكنهم من استعادة أراضيهم.

ويجدر الذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد أن الهدف من وراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هو حماية المدنيين الذين اضطهدهم نظام كييف وتعرضوا للقمع والإبادة الجماعية مدة 8 سنوات وتقديم مجرمي الحرب للعدالة وكذلك ضمان أمن روسيا.

المصدر: نوفوستي