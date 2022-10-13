قوات كييف تقصف مناطق متفرقة من دونيتسك
شنت قوات كييف هجوما على مناطق متفرقة من جمهورية دونيتسك الشعبية استمر لمدة ساعة أطلقت خلالها 26 قذيفة.
وأوضحت مصادر في الجمهورية أنه عند الساعة 14:20 قامت قوات نظام كييف النازي بقصف قرية زايتسيفو الواقعة شمال شرق دونيتسك بـ 5 قذائف عيار 122 مم، وعند الساعة 14:25 أطلقت 5 قذائف عيار 155 مم باتجاه حي " كيروفسك" في دونيتسك، بالإضافة إلى 6 قذائف أطلقت باتجاه " كييفسكي رايون" في دونيستك ما بين الساعة 14:36 – 14:51.
وتجدد القصف عند الساعة 15:08 حيث أطلقت قذيفتان عيار 155 مم باتجاه " كييفسكي رايون" وبلدية أرلوفكا .
كما وقامت قوات كييف بإطلاق قذيفتين عيار 155 مم عند الساعة 15:12 باتجاه حي "كاليننسكي" في دونيتسك، وأطلقت 3 قذائف من عيار 155 مم باتجاه حي " كيروفسك" عند الساعة 15:22.
ويذكر أنه في تمام الساعة 15:20 قامت قوات كييف بقصف مدينة ميخايلوفكا الروسية بـ 3 قذائف أطلسية من عيار 152 مم.
المصدر: نوفوستي