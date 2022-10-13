ردا على تصريح زيلينسكي.. الكرملين: روسيا لا تطلق النار على قدمها

دحض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تصريحات كييف بأن روسيا تخطط لضرب بنيتها التحتية لنقل الغاز، وقال: "لا نقوم بإطلاق النار على قدمنا".

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وجاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن روسيا تخطط لضرب بنيتها التحتية لنقل الغاز.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع النسخة الألمانية من ZDF، إن روسيا تخطط لضرب البنية التحتية لنقل الغاز الخاصة بها من أجل إلقاء اللوم على أوكرانيا في ذلك، وخلال الضربات الانتقامية ستقوم بإلحاق الضرر بمنظومة الغاز الأوكرانية لقطع الغاز عن أوروبا وإجبار أوروبا على تشغيل "السيل الشمالي-2".

المصدر: RT