الكرملين: سيتعين على أوروبا شراء الغاز الروسي و"السيل التركي" هو المسار الوحيد الموثوق به

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه سيتعين على أوروبا شراء الغاز الروسي، و"السيل التركي" هو المسار الوحيد الموثوق به، لذلك تم اقتراح إنشاء مركز غاز في تركيا.

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وعن رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مقترح إنشار مركز للغاز الروسي في تركيا، أشار المسؤول الروسي إلى أن تركيا مهتمة بتأسيس مركز جديد للغاز، وقال بيسكوف: "كان هناك رد فعل ايجابي للغاية ورد فعل مهتم".

كذلك لفت المتحدث باسم الكرملين إلى أنه لا توجد اتصالات مع أوروبا حول المسائل المتعلقة بالغاز، وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على مخربين حاولوا تفجير خط أنابيب "السيل التركي" على الأراضي الروسية.

وفي وقت سابق اليوم، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع الرئيس التركي، حيث أكد أن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا تجري بشكل كامل، وأن انقرة هي الشريك الأكثر موثوقية.

وأشار الرئيس الروسي أن مركز الغاز المقترح إنشاؤه في تركيا يمكن أن يصبح منصة لتحديد سعر الغاز، مما يستبعد تسييس هذه القضية، وقال: "في إطار عمل هذا المركز، الذي يمكننا إنشاؤه معا سيكون منصة ليس فقط للإمدادات ولكن أيضا لتحديد السعر، لأن هذه قضية مهمة للغاية - قضية التسعير".

وأمس، أعلن الرئيس الروسي، في كلمة في الجلسة العامة في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، بأن روسيا يمكن أن تضخ كميات الغاز التي خسرتها أوروبا جراء تضرر أنابيب "السيل الشمالي" إلى الدول الأوروبية عبر تركيا من خلال إنشاء "مركز غاز".

المصدر: نوفوستي