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بوتين يدعو إلى تعزيز التعاون في الحرب ضد الإرهاب والمخدرات

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بوتين يدعو إلى تعزيز التعاون في الحرب ضد الإرهاب والمخدرات
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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في مؤتمر "التفاعل وبناء الثقة في آسيا" إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

وقال بوتين خلال كلمته في المؤتمر: "من المهم للغاية، وجنبا إلى جنب مع المنتديات والمنظمات الإقليمية الأخرى، مواصلة العمل بنشاط لحل حالات الأزمات والصراعات الناشئة في آسيا، وتعزيز التعاون بين الدول في مواجهة التهديد الإرهابي، وتحديد الجماعات المتطرفة وتحييدها، وعرقلة تمويلها المالي، ودعم مكافحة تهريب المخدرات، والتصدي للدعاية للأفكار المتطرفة".

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المصدر: نوفوستي

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